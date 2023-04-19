ДНР, 19 апреля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Четыре девятиэтажки вместе с прятавшимися в подвалах жильцами взорвали Вооруженные силы Украины (ВСУ), отступая из посёлка Цветмет, расположенного на окраине Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Как сообщили 19 апреля агентству ТАСС в силовых структурах ДНР, погибли как минимум 20 человек, в том числе трое детей. Известно, что очевидцами трагедии стали жители ближайших к многоэтажкам домов частного сектора, которым российские военные помогли эвакуироваться.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В интервью РИА Новости российский боец рассказал, что мирные жители города Артёмовска отказались эвакуироваться на территории, находящиеся под контролем ВСУ.

Артёмовск на протяжении нескольких месяцев является одной из самых горячих точек специальной военной операции (СВО) на донецком направлении. Накануне российские штурмовые отряды освободили три городских квартала. Только за одни сутки там были уничтожены свыше 290 военнослужащих и наёмников, известило 18 апреля Минобороны РФ. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что силы РФ контролируют около 90 процентов города. По его словам, вопрос о взятии Артёмовска должен быть решён в течение ближайшего времени.

Артёмовск медленно переходит в руки России, написал 17 апреля Newsweek. Битва за город Артёмовск стала показательным моментом, демонстрирующим грядущий провал Вооружённых сил Украины, считают аналитики сербского издания «Нови стандарт».