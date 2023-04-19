На предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области вспыхнул крупный пожар

Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM В Нижегородской области горит предприятие по производству пластмасс. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По данным ведомства, сообщение о возгорании в городе Дзержинске на Автозаводском шоссе, д. 99 А, поступило дежурному в 12:47.

«По прибытии первых подразделений наблюдается горение склада», ― говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, площадь пожара уже достигла 4000 квадратных метров. К тушению возгорания привлечены 32 человека и восемь единиц техники.

В МЧС добавили, что информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Telegram-канала «112», внутри объятого пламенем строения ― очень горючие материалы, которые сложно поддаются тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества.

Также отмечается, что существует угроза взрыва находящихся внутри химикатов и перехода огня на соседние постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар 10 апреля произошёл в подмосковном посёлке Нахабино. В тушении возгорания на складе автозапчастей задействовали 25 человек и шесть единиц техники. Отмечается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Причины возгорания установят после ликвидации огня.