Глава украинского минобороны Резников подтвердил прибытие на Украину ЗРС Patriot

Киев, , 14:13 — REGNUM Глава украинского минобороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной американских зенитно-ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он написал об этом 19 апреля на своей странице в Twitter.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Резникова, теперь украинское небо станет «более безопасным», так как на Украину «прибыли системы противовоздушной обороны Patriot».

Глава украинского минобороны отметил, что Киев хотел получить названные ЗРС ещё в августе 2021 года и он просил об этом США, однако в Вашингтоне тогда заявили, что это невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля из обновлённых данных правительства Германии стало известно, что систему ПВО Patriot вместе с ракетами доставили на Украину. Также были поставлены ещё две машин пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

10 апреля издание The Wall Street Journal со ссылкой на выложенные в Сеть документы Пентагона сообщило, что к началу мая 2023 года у сил ПВО Украины могут кончиться ракеты для ЗРК «Бук» и С-300.