Глава минобороны Украины подтвердил получение Киевом ЗРС Patriot
Киев, 19 апреля 2023, 14:13 — REGNUM Глава украинского минобороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной американских зенитно-ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он написал об этом 19 апреля на своей странице в Twitter.
По мнению Резникова, теперь украинское небо станет «более безопасным», так как на Украину «прибыли системы противовоздушной обороны Patriot».
Глава украинского минобороны отметил, что Киев хотел получить названные ЗРС ещё в августе 2021 года и он просил об этом США, однако в Вашингтоне тогда заявили, что это невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля из обновлённых данных правительства Германии стало известно, что систему ПВО Patriot вместе с ракетами доставили на Украину. Также были поставлены ещё две машин пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.
10 апреля издание The Wall Street Journal со ссылкой на выложенные в Сеть документы Пентагона сообщило, что к началу мая 2023 года у сил ПВО Украины могут кончиться ракеты для ЗРК «Бук» и С-300.