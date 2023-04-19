Киев, 19 апреля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Глава украинского минобороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной американских зенитно-ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и показал фото комплексов. Он написал об этом 19 апреля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

По мнению Резникова, теперь украинское небо станет «более безопасным», так как на Украину «прибыли системы противовоздушной обороны Patriot».

Глава украинского минобороны отметил, что Киев хотел получить названные ЗРС ещё в августе 2021 года и он просил об этом США, однако в Вашингтоне тогда заявили, что это невозможно.

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской весны» обратил внимание на то, что Резников, хвастаясь получением американских комплексов ПВО, опубликовал старый снимок, сделанный не на Украине.

Скриншот с канала «Ukraine government official» в ТГ Министр обороны Украины Резников снова рассказал о прибытии в страну ЗРС Patriot

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля из обновлённых данных правительства Германии стало известно, что систему ПВО Patriot вместе с ракетами доставили на Украину. Также были поставлены ещё две машин пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

10 апреля издание The Wall Street Journal со ссылкой на выложенные в Сеть документы Пентагона сообщило, что к началу мая 2023 года у сил ПВО Украины могут кончиться ракеты для ЗРК «Бук» и С-300.