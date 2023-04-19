Москва, , 14:10 — REGNUM Ситуация со свободой средств массовой информации и свободой слова в целом на Украине вызывает обеспокоенность, говорится в докладе Министерства иностранных дел России о ситуации с правами человека на Украине.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крайне тревожной остается на Украине ситуация со свободой СМИ. <…> Власти осуществляют неприкрытое вмешательство в работу прессы… рестрикциям подвергается право на свободу мнения и его свободное выражение, ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки ужесточения цензуры», — говорится в тексте доклада, опубликованного в среду, 19 апреля.

Отмечается, что неоднократно были зафиксированы случаи блокировки «неугодных Киеву» информационных ресурсов, была замечена тенденция недостаточной редакционной независимости СМИ из-за политической предвзятости их владельцев.

По приказу президента Украины Владимира Зеленского на территории страны было заблокировано вещание новостных телеканалов «112-Украина», «NewsOne» и «ZIK» в связи с несовпадением их позиций с центральной линией, проводимой властью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 19 апреля подчеркнул, что борьба с любыми проявлениями нацизма, в том числе и с теми формами, которые «пышным цветом» расцвели на Украине, является чрезвычайно важной задачей.