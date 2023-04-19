Донецк, 19 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры «Русской Весны».

Минобороны России Су-25

Уточняется, что военный самолёт точным выстрелом с помощью ПЗРК «Игла» уничтожил снайпер ПВО 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Хищник».

На опубликованных кадрах с места падения штурмовика видно, что самолёт загорелся.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля российские военнослужащие сбили над ДНР самолёт Су-24 Воздушных сил Украины.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 407 самолётов и 228 вертолётов украинской армии.