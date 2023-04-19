Москва, 19 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Турция пытается манипулировать США, а за громкими заявлениями турецких властей скрываются определённые требования и условия, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Министерство внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу

Политолога не удивило выступление турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в ходе которого он высказал мнение о всеобщей мировой ненависти к США и о том, что влияние Вашингтона стремительно ослабевает. Офицеров-Бельский увидел в этом намёк Анкары на желание что-то получить от американцев.

«Турция позволяет себе делать громкие и жёсткие заявления и в некоторых вопросах не соглашаться со Штатами. Но выступление Сойлу не говорит о том, что отношения между Анкарой и Вашингтоном сейчас подошли к какому-то критическому порогу. Похоже, что туркам стало что-то нужно от США. Они это не получают и потому позволяют себе подобную манипуляцию в виде резкого заявления», — предположил эксперт в беседе с ИА REGNUM.

Он напомнил, что более накалённый момент в отношениях Анкары и Вашингтона был в 2016 году, когда была предпринята попытка военного переворота в Турции. Тогда в стране не исключили возможную причастность США к конфликту. Но даже после тех событий Турция осталась членом НАТО и союзником Вашингтона.

«Многие эксперты предполагали тогда, что Турция после попытки переворота выйдет из НАТО. И это был максимально напряжённый момент в отношениях с американцами. Однако Турция — очень важный партнёр для США. Во взаимоотношениях этих стран очень глубинные, хоть и непростые связи, которые просто так не разорвать», — уверен Офицеров-Бельский.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу во время выступления в Стамбуле заявил, что «весь мир ненавидит Америку». Также министр подчеркнул, что Европа является пешкой США в Африке и что все африканские страны ненавидят государства, которые их эксплуатируют.