В Киргизии работают над вариантами перевода киргизского языка с кириллицы на латиницу

Бишкек, , 13:58 — REGNUM Несколько депутатов парламента Киргизии в ходе заседания законодательного органа республики предложили перевести киргизский язык на латиницу. Трансляция заседания 19 апреля велась на сайте парламента.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат Эмиль Токтошев заявил, что такой переход, по его утверждению, нужен для сохранения киргизского языка. Другой депутат — Камила Талиева — поддержала эту инициативу, заявив, что это, как она считает, стоило сделать давно.

В свою очередь, глава национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев уточнил, что орган «разрабатывает несколько вариантов» такого перехода.

Согласно действующей конституции республики, за русским языком закреплён статус официального. А киргизская письменность основана на кириллице.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта первая леди Киргизии Айгуль Жапарова заявила, что властями республики придаётся большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре, а также их развитию. Она отметила, что в Киргизии работает 2333 школы с преподаванием русского языка, включая 247 с обучением на русском языке