Бишкек, 19 апреля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Несколько депутатов парламента Киргизии в ходе заседания законодательного органа республики предложили перевести киргизский язык на латиницу. Трансляция заседания 19 апреля велась на сайте парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Депутат Эмиль Токтошев заявил, что такой переход, по его утверждению, нужен для сохранения киргизского языка. Другой депутат — Камила Талиева — поддержала эту инициативу, заявив, что это, как она считает, стоило сделать давно.

В свою очередь глава национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев уточнил, что орган «разрабатывает несколько вариантов» такого перехода.

Согласно действующей конституции республики, за русским языком закреплён статус официального. А киргизская письменность основана на кириллице.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта первая леди Киргизии Айгуль Жапарова заявила, что властями республики придаётся большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре, а также их развитию. Она отметила, что в Киргизии работает 2333 школы с преподаванием русского языка, включая 247 с обучением на русском языке