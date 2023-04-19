Москва, 19 апреля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Новая система высшего образования в России будет предусматривать три ступени — базовую, специализированную и аспирантуру. Об этом 19 апреля заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Министр, выступая с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете, рассказал, что базовое высшее образование предусматривает срок обучения от четырех до шести лет, специализированное высшее образование или магистратура предусматривает обучение один-два года, а также есть ординатура, ассистентура-стажировка, аспирантура.

Согласно докладу, базовый уровень образования будет соответствовать бакалавриату или специалитету. В задачи базового высшего образования входит обеспечение междисциплинарной подготовки кадров. Специализированное высшее образование станет второй ступеней высшего образования в стране и обеспечит углубленную подготовку кадров. Аспирантура, как и раньше останется отдельным уровнем образования для подготовки научных и научно-практических кадров. В аспирантуру смогут поступить те, кто окончил базовое и специализированное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения. В марте глава государства также заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. Президент добавил, что суверенная система образования является важной базовой вещью, и её развитие будет происходить на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.

В марте Валерий Фальков заявил, что обучение в магистратуре будет длиться всего один год. По его словам, этот срок является достаточным для получения профессиональных знаний по предмету. Как подчеркнул Фальков, магистратура не является продолжением высшего образования, это средство для получения углубленных специализированных знаний.