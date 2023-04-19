Белгород, , 13:55 — REGNUM Сотрудники железной дороги в поезде обнаружили пакет с 14 гранатами. По сообщению специалистов, поезд использовался для воинских перевозок. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Утром 18 апреля в транспортную полицию в Белгородской области обратился руководитель одного из вагонных участков местной железной дороги. Он сообщил об обнаружении в вагоне, находящемся в отстойнике, пакета с гранатами. По сообщению сотрудника железной дороги, этот вагон использовался для воинских перевозок.

«Поступило сообщение от начальника вагонного участка о том, что в парке отстоя на 5-м пути находится поезд после воинских перевозок, в вагоне был обнаружен пакет с 14 гранатами», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

19 апреля стало известно, что в подъезде жилого дома на Большой Филёвской в Москве обнаружили гранату, спрятанную в электрощитке. Жителей дома оперативно эвакуировали. Позднее сапёры установили, что граната является муляжом и не несёт угрозы окружающим.