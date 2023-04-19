Постоянные представители Евросоюза согласовали создание гражданской миссии в Молдавии

Брюссель, , 13:43 — REGNUM Постпреды Европейского союза согласовали в ходе заседания создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности в Молдавии. Об этом 19 апреля рассказал источник в ЕС.

«Решение согласовано, но ещё требуется утверждение Совета ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Ожидается, что задачами такой миссии будут: повышение устойчивости безопасности страны в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, в том числе — кибербезопасность, а также противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите Евросоюза, который состоится в декабре текущего года, будет рассмотрен вопрос о начале переговоров о приёме Молдавии, Украины и Грузии в ЕС. Он уточнил, что Еврокомиссия в скором времени опубликует отчёт о процессе приёма указанных страны в сообщество.