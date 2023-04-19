Брюссель, 19 апреля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Постпреды Европейского союза согласовали в ходе заседания создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности в Молдавии. Об этом 19 апреля рассказал источник в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Решение согласовано, но ещё требуется утверждение Совета ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Ожидается, что задачами такой миссии будут: повышение устойчивости безопасности страны в области кризисного управления, противостояние гибридным угрозам, в том числе — кибербезопасность, а также противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

С 20 февраля гражданская миссия Евросоюза начала работать в Армении — в приграничных с Азербайджаном районах. По данным Совета ЕС, она состоит из почти ста человек — исключительно гражданских, в числе которых около 50 невооруженных наблюдателей. В МИД России назвали лукавством утверждения об их исключительно гражданском характере.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите Евросоюза, который состоится в декабре текущего года, будет рассмотрен вопрос о начале переговоров о приёме Молдавии, Украины и Грузии в ЕС. Он уточнил, что Еврокомиссия в скором времени опубликует отчёт о процессе приёма указанных стран в сообщество.