В Москве и Санкт-Петербурге не отменили концерты антироссийской группы Shortparis

Москва, , 13:40 — REGNUM В Москве и Санкт-Петербурге не отменяют концерты антироссийской музыкальной группы Shortparis, которая открыто восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским. В Краснодаре после вмешательства активистов выступление коллектива, запланированное на 18 апреля, не состоялось. Соответствующая информация появилась на официальном сайте группы.

Общественники Краснодара обратились к мэру города Евгению Наумову с просьбой отменить концерт в КРОП-арене выступающего против специальной операции коллектива Shortparis. Власти пошли навстречу протестующим гражданам и шоу отменили. Но только в Краснодаре.

«Концерт Shortparis в Краснодаре отменен по независящей от группы и организаторов причине… билеты останутся действительными на одно из мероприятий Shortparis по выбору», — говорится в сообщении площадки «Кроп Арена» (Краснодар).

У Shortparis, которые в своем интервью активно восхищаются президентом Украины и противопоставляют его «дружескую» манеру общения с народом «нашей закрытой и не взаимодействующей никак с гражданами властью», на ближайшие месяцы запланирован большой концертный тур по городам России. В частности, 20 апреля запланирован концерт в Волгограде на КРОП-арене, 14 мая — в Санкт-Петербурге на площадке A2 Green Concert, 20 мая — в Москве на VK Stadium.

«Грязь пытается лезть на наши сцены, несмотря на отмены. Малоизвестные музыканты с самого начала СВО выступали против России и наших солдат», — прокомментировал ситуацию глава общественной организации Краснодара Никита Изюмов.

Солист группы Shortparis Николай Комягин сразу после начала спецоперации вышел на «антироссийский» митинг в Санкт-Петербурге 26 февраля 2022 года. За участие в несанкционированной акции он получил штраф. Музыканты активно поддерживают свою антироссийскую позицию на концертах. Комягин также известен по роли советского поэта Владимира Маяковского в фильме режиссера Данилы Козловского «Карамора». Режиссер счёл Комягина «содержательным и глубоким человеком», который подходит именно для такой роли.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года музыкальная группа Shortparis, несмотря на критику в адрес российских властей, не смогла дать концерты в Таллине и Тарту (Эстония). Концерты оказались под угрозой из-за вступившего в силу 18 августа 2022 года запрета на въезд в Эстонию граждан России по эстонским визам. Музыканты Shortparis неоднократно приезжали в Эстонию и использовали местные концертные площадки для критических заявлений.