Пекин, 19 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Углубление и укрепление сотрудничества России и Китая — такую цель преследует визит в Москву китайского министра обороны Ли Шанфу, сообщили 19 апреля в пресс-службе оборонного ведомства КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

По словам официального представителя ведомства Тань Кэфэя, в России Ли Шанфу провёл ряд «искренних и дружественных встреч и переговоров с российскими государственными и военными руководителями». В ходе этих контактов Китай и Россия достигли важных договорённостей.

Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что визит Ли Шанфу в Россию показал «углубление унаследованного доверия между странами и независимое сотрудничество между армиями двух стран».

Кроме того, этим шагом Пекин показал стремление современной армии Китая к миру «и к выходу на мировую арену».

Ли Шанфу 16 апреля прибыл в Россию с трёхдневным визитом, в этот же день состоялась его рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, по итогам которой китайский министр заявил, что для Пекина сотрудничество с Россией носит особый характер, имеет стратегически важное значение.

По словам Путина, взаимодействие Москвы и Пекина благополучно развивается по всем направлениям, включая военное. На Западе этот визит вызвал обеспокоенность. Согласно формулировке издания Business Insider, решение Путина принять главу минобороны Китая — это демонстрация американцам «среднего пальца».