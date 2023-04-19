Песков опроверг сообщения о «подготовке» РФ диверсий на объектах в Европе

Москва, , 13:45 — REGNUM Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ошибочными заявления западных СМИ о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергообъектах недружественных стран. В комментарии представителям СМИ 19 апреля он пояснил, что в Кремле предпочли бы, чтобы журналисты уделяли больше внимания теме терактов на «Северных потоках». Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру — отзыв украинского посла из Белорусии для консультаций и заявление Еревана о территориальной целостности Азербайджана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сеул занял достаточно недружественную позицию по отношению к РФ, возможность отправки военной помощи Украине — продолжение этой линии, считает Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о том, что президент Южной Кореи допустил передачу летального оружия Украине, Песков сообщил, что в этом нет ничего нового.

Также в Кремле обратили внимание на отзыв Украиной посла из Белорусии после встречи белорусского лидера Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. «Внимание обратили, провокации исключать нельзя», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Журналисты поинтересовались мнением о заявлении армянского премьер-министра Никола Пашиняна относительно территориальной целостности Азербайджана. На что Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряжённости. По его словам, некоторые из них будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договорённостей. Представитель Кремля пояснил, что речь идет о договорённостях, которые представляют собой «единственно реалистичную базу для урегулирования».

Говоря о важности борьбы с любыми проявлениями нацизма, Дмитрий Песков отметил, что это направление работы актуально потому, что проявления расцвели пышным цветом не только на Украине, но и в других странах.

Также представители прессы поинтересовались мнением Кремля относительно новых действий украинских властей, учинивших гонения православных на Украине и изгнания монахов Киевско-Печерской лавры, где 19 апреля опечатали один из корпусов и стянули полицию с автоматами. Россия решительно осуждает действия украинской полиции, которая пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в УПЦ 19 заявили, что украинская полиция пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру: вооружённые полицейские зашли на её территорию. Местные правозащитники обвинили полицию в незаконных действиях.

О том, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 18 апреля в ходе выступления в парламенте республики.