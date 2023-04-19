Калуга, , 13:34 — REGNUM Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в ходе рабочей поездки в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ продемонстрировали работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения. Об этом 19 апреля журналистам сообщили в Минобороны.

Генерал армии также проверил организацию боевого дежурства расчётами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой.

«Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов», ― указали в ведомстве.

Кроме того, Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области, перевооружённым на новые ракетные комплексы «Ярс». В свою очередь командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил главе оборонного ведомства о «создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта министру обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

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