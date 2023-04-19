* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину* в 8,5 года за фейки о российской армии

Москва, , 13:33 — REGNUM Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённого на 8,5 лет колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщили РИА Новости.

«Суд постановил: приговор Мещанского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Защита ходатайствовала об отмене приговора и прекращении дела, апеллируя тем, что Яшин, якобы, просто привел разные мнения и проанализировал их, а критика должностных и государственных деятелей не является преступлением. Прокурор возразил против ходатайства, указывая, что Яшин осуждён за конкретное преступление.

Как заявляет СК РФ, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

Судья пояснила, что Яшин осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности.

«Он создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции», — сказала судья.

По словам Яшина, он приводил разные точки зрения и просто «публично сомневался в официальной позиции Минобороны». Однако по мнению судьи, это лишь попытка уйти от ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину за распространении фейков о российском армии. Подсудимый приговорён к восьми с половиной годам колонии общего режима, а также на четыре года лишён права администрировать интернет-ресурсы.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что подвергать сомнению решение суда нецелесообразно. На вопрос о том, не кажется ли ему большим срок в 8,5 лет Яшину, глава государства ответил: «Если кажется — креститься надо».

Отметим, в июле 2022 года Министерство юстиции внесло оппозиционного политика Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.