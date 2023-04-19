ТАСС: ВСУ при отступлении из Артёмовска взорвали четыре многоэтажных дома вместе с мирными жителями

Артемовск, , 13:29 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил Украины во время отступления из посёлка Цветмет, расположенного на окраине Артёмовска, взорвали четыре многоэтажных дома, в подвалах которых прятались мирные жители. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили агентству ТАСС в силовых структурах ДНР.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Два дня назад Вооружённые силы Украины (ВСУ), покидая посёлок Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки. В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — рассказал собеседник агентства.

Также собеседник отметил, что свидетелями этой трагедии стали жители находящегося рядом частного сектора, которым российские бойцы помогли эвакуироваться из зоны боевых действий.

Накануне один из российских бойцов рассказал, что военнослужащие ВСУ заминировали большинство домов в Артёмовске. По его словам, украинские военные подрывали их при отходе или просто перед приближением штурмовых групп, чтобы затруднить последующее продвижение российских подразделений.