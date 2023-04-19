Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину

Москва, , 13:18 — REGNUM Актёр Данила Козловский подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину, который добивался его проверки на экстремизм и иностранное финансирование. Сообщение об этом актёр опубликовал в своём Telegram-канале.

Данила Козловский © Сергей Карпухин/ТАСС

«Мной и моими адвокатами были подготовлены заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК. Замалчивать лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно», — написал Козловский.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова. Он попросил проверить Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

10 апреля Бородин направил обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой проверить Козловского на экстремизм после публичных призывов к антиправительственным акциям и поддержке идей Алексея Навального.

17 апреля, появилось сообщение, что «прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС России». Известно, что актёр после начала СВО уехал в США, но планирует вернуться в Россию. Он якобы негативно высказывался о спецоперации и призывал к митингам против СВО.

Однако сам Козловский заявлял ранее, что у него нет гражданства США, и объяснил, что ездил туда, чтобы навестить своего ребёнка, воспользовавшись перерывом между спектаклями. Также актёр уточнил, что лозунги, которые были расценены как экстремистские, якобы взяты из исторического сериала про революцию, в съемках которого он принимал участие.