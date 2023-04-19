Петрозаводск, 19 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Концерт певца Ярослава Евдокимова, который должен был пройти 23 мая 2023 года в Петрозаводске, отменили из-за негативных высказываний певца в адрес России и спецоперации. Об этом 19 апреля сообщается на сайте ДК «Машиностроитель», в котором должно было состояться мероприятие.

Ярослав Евдокимов. Кадр из видео с канала

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, СВО администрация ДК «Машиностроитель» приняла решение отменить концерт данного артиста», — говорится в сообщении.

Евдокимов — уроженец города Ровно Украинской ССР, в 2006 году президент России Владимир Путин присвоил певцу звание заслуженного артиста России. В 2014 году Евдокимов осудил действия России за воссоединение Крыма и военные действия на территории Донбасса, а также называл Россию «уродливой страной». В последние дни видео с его высказываниями вновь начало распространяться в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля концерт Евдокимова в Краснодаре также отменили. Также афиша с анонсом концерта исчезла на сайте Зимнего театра Сочи, в котором Евдокимов должен был выступить 24 апреля.

17 апреля общественники потребовали отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на конец апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Поводом для этого послужили высказывания исполнительницы против российской спецоперации на Украине.