Москва, 19 апреля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Заявления о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергетических объектах в Европе, беспочвенны. Обь этом 19 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как указал официальный представитель Кремля, средства массовой информации, которые распространяют подобные сообщения, «ошиблись в своём расследовании».

«Они опять беспочвенно предпочитают обвинять Россию. Мы бы предпочли, чтобы они больше внимания уделяли теме терактов на «Северных потоках» и теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования и беспрецедентных террористических актов», ― подчеркнул Песков.

О том, что «российские корабли-шпионы готовят возможный саботаж в Дании и Скандинавии» ранее сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на датский канал DR. По данным издания, большое количество российских кораблей находятся в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, где они изучают дно моря. Такие данные, указывает канал, «помогли бы РФ подготовить диверсии на ветровых электростанциях, газопроводах и кабелях связи».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале спецслужбы Нидерландов заявили, что на протяжении последних месяцев Россия якобы осуществляет сбор разведывательных данных для «проведения диверсий» на критически важной подводной инфраструктуре в нидерландской части Северного моря. В совместном докладе службы общей разведки и безопасности (AIVD) и службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов утверждалось, что имеются в виду диверсии на интернет-кабелях, газовых трубах и морских ветряных электростанциях.

Никаких доказательств таких обвинений не приводилось.