Москва, 19 апреля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Единственной реальной базой для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе являются трёхсторонние договоренности президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 19 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

Как отметил Песков, комментируя заявления Пашиняна о возможности признания Армений территориальной целостности Азербайджана, Москва готова приветствовать любые шаги для разрядки ситуации в Нагорном Карабахе и выполнения трёхсторонних договоренностей.

«Эти трёхсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу по урегулированию, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что власти Армении «полноценно признают» территориальную целостность Азербайджана и рассчитывают на подобный шаг со стороны Баку. Он добавил, что мирный договор между республиками будет реализован, если обе стороны пойдут на четкое и недвусмысленное признание территориальной целостности друг друга и пообещают отказаться от дальнейших претензий по этому поводу.

В свою очередь, 18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянам, проживающим в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, необходимо выбрать между азербайджанским гражданством и уходом из региона. Он в очередной раз подчеркнул, что Армении стоит официально признать Нагорный Карабах азербайджанским.