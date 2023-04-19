В Госдуме просят губернаторов продлить майские выходные

Москва, , 12:55 — REGNUM Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращения губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая 2023 года нерабочими днями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая», — рассказали в пресс-службе.

Ранее фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая. Для этого предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил на имя главы правительства России Михаила Мишустина письмо с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май. Он счёл целесообразным рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая.