ДНР, 19 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Мирные жители Артёмовска в Донецкой Народной Республике отказывались эвакуироваться в районы, подконтрольные Вооружённым силам Украины. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил российский боец в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Два пацана маленьких… Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели эвакуировать на свою сторону», — рассказал военнослужащий, почеркнув, что мирные жители отказались от предложения.

По словам российского бойца, на днях в безопасное место из Артёмовска удалось вывезти восемь мирных жителей, в том числе и двух детей.

Ранее в ДНР заявляли, что вопрос о взятии под контроль города Артёмовска будет решён в ближайшее время. По словам советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, российские войска контролируют уже около 90% города, а под огневым контролем российской артиллерии находятся все ведущие в город дороги.