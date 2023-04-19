Песков заявил, что Сеул занял недружественные позиции по отношению к России

Москва, , 12:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 апреля заявил, что Сеул занял недружественные позиции по отношению к России.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов о том, что президент Южной Кореи допустил передачу военной помощи Украине, Песков сообщил, что в этом нет ничего нового.

«К нашему сожалению, Сеул занял недружественные позиции в этой истории, это продолжение», — сказал представитель Кремля.

По его словам, всё больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в конфликт на Украине, а начало поставок вооружения и техники косвенно будет означать определенную стадию вовлеченности в конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в интервью Reuters президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея может передать Киеву летальное оружие. Условием для этого могут стать «масштабное нападение на мирное население» или «серьёзные нарушения законов войны». Сеулу в таком случае якобы будет трудно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи Украине. Власти Южной Кореи намерены решать, какую помощь оказывать Киеву, ориентируясь на происходящее.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что если Южная Корея будет поставлять Украине летальное оружие, в соседней с ней стране — КНДР — могут появиться новейшие образцы российского тяжёлого вооружения. Зампред отметил, что ещё не так давно Сеул горячо уверял, что возможность поставок летального оружия Украине полностью исключена.