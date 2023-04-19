Стамбул, Турция, , 12:44 — REGNUM После переговоров, которые продолжались в течение двух дней, возобновлены инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки). Об этом 19 апреля заявила пресс-секретарь координатора сделки от Организации Объединённых Наций Исмини Палла.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров», — приводит её слова РИА Новости.

Палла уточнила, что после проведённых при участии представителей Турции и ООН переговоров делегации России и Украины согласились на то, чтобы в зерновой сделке начали участвовать новые суда. При этом координатор от ООН добавила, что в настоящее время команды инспекторов уже возобновили свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что проверки морских судов в рамках зерновой сделки не проводятся уже на протяжении двух дней. Он указал, что причиной такой ситуации стало «отсутствие согласия» между представителями России, Украины и Турции.

Ранее, 18 апреля, страны «Группы семи» призвали Россию продлить зерновую сделку по экспорту сельхозпродукции с территории Украины на неограниченный срок.