Вена, 19 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Читатели австрийского издания Exxpress негативно отнеслись к высказыванию главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что подрыв «Северных потоков» не имел негативных последствий для энергетики и природы.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

«США взорвали немецкий трубопровод, и министр иностранных дел Германии говорит, что всё в порядке, не о чем беспокоиться», — отметил один из комментаторов.

«Вы уверены, что она министр иностранных дел Германии?» — возмутился другой.

Некоторые из читателей сочли, что СМИ нужно игнорировать главу дипломатического ведомства Германии, другие в принципе не выразили интереса к высказываниям Бербок. Но большинство сошлось во мнении, что «она послушно выполняет отданные ей приказы».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Президент России Владимир Путин эту версию назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне».

Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.