Молдавия, 19 апреля 2023, 12:26 — REGNUM МИД Молдавии рассмотрит возможность объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в республике. Об этом 19 апреля заявил на брифинге глава пресс-службы молдавского правительства Даниил Водэ.

Молдавия
Молдавия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Премьер призвал рассмотреть необходимость объявления нежелательными лицами одного из сотрудников посольства России, МИД сегодня вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу», — сказал он.

Глава пресс-службы уточнил, что такое заявление было сделано на фоне того, что сотрудники посольства России якобы неподобающим образом себя вели в аэропорту Кишинева, когда молдавские власти отказали во въезде главе Республики Татарстан.

«Премьер отметил, что неподобающее поведение со стороны иностранных чиновников по отношению к нашим сотрудникам неприемлемо, у этих сотрудников посольства России отзовут карты доступа на территорию аэропорта», — добавил Водэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он уточнил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов, однако молдавская сторона не пустила его на территорию республики.

Ранее 19 апреля МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова, прибывшего в аэропорт Кишинёва для встречи Минниханова, что молдавская сторона также посчитала «ненадлежащим поведением».