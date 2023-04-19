Молдавия, 19 апреля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. МИД Молдавии рассмотрит возможность объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в республике. Об этом 19 апреля заявил на брифинге глава пресс-службы молдавского правительства Даниил Водэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Премьер призвал рассмотреть необходимость объявления нежелательными лицами одного из сотрудников посольства России, МИД сегодня вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу», — сказал он.

Глава пресс-службы уточнил, что такое заявление было сделано на фоне того, что сотрудники посольства России якобы неподобающим образом себя вели в аэропорту Кишинева, когда молдавские власти отказали во въезде главе Республики Татарстан.

«Премьер отметил, что неподобающее поведение со стороны иностранных чиновников по отношению к нашим сотрудникам неприемлемо, у этих сотрудников посольства России отзовут карты доступа на территорию аэропорта», — добавил Водэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он уточнил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов, однако молдавская сторона не пустила его на территорию республики.

Ранее 19 апреля МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова, прибывшего в аэропорт Кишинёва для встречи Минниханова, что молдавская сторона также посчитала «ненадлежащим поведением».