Тверь, , 12:25 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал сегодня, 19 апреля, ход строительства Западного моста в Заволжском районе Твери, на левом берегу Волги. Вместе с главой региона строительную площадку посетил почетный гражданин Твери и Тверской области, заслуженный строитель РСФСР Александр Тягунов.

Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Заволжском районе Твери Пресс-служба правительства Тверской области

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, реализация важного инфраструктурного проекта осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Западный мост строят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Западный мост должен стать одной из ключевых дорожных артерий, — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги инспекционной поездки. — Особо хочу отметить, что в стройке задействован отечественный металл, российские краски и технологии, которые не уступают западным. Сегодня работы идут в соответствии с планом. Третья опора моста уже практически готова, а к 1 июня будут готовы еще три опоры и опорные стенки. В текущем году мы планируем сделать первую часть надвижки мостовых пролетов».

В работах по строительству Западного моста задействовано более 260 человек и 65 единиц техники. На левом берегу Волги продолжается устройство щебеночной подложки для автомобильного подъезда, монтаж системы наружной дождевой канализационной сети. Активными темпами идет сборка поперечных металлических балок мостовых пролётов, которые поставляются в разобранном виде с завода в Санкт-Петербурге. На объекте ведется подготовка к «надвижке» пролётов моста — современной технологии, ускоряющей процесс возведения сооружения. Данный метод использовался при строительстве Крымского моста, применяется также при возведении моста через Волгу — части Северного обхода.

«Работы по установке первой пролётной части на Западном мосту планируется начать в середине июня. Для того чтобы приступить к «надвижке», нам нужно завершить свайные работы на опоре №4, и сейчас мы приступили к ним», — прокомментировал ход работ заместитель генерального директора компании-подрядчика ООО «Дорожная строительная компания» Вячеслав Джиганский.

Параллельно работы ведутся и на правом берегу. В частности, продолжается устройство дождевой канализации и песчаного основания по основному ходу автодороги. Комплекс Западного моста является сложным многосоставным проектом. Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведён сам мост через реку Волгу с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию «Горбатого» моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

На данный момент в районе «Горбатого» моста ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки. Для повышения безопасности жителей Заволжского района на участке возведен временный дополнительный пешеходный переход через линии Октябрьской железной дороги. В следующем году планируется изменить схему движения на время ремонта «Горбатого» моста. Автомобильный поток будет направлен через строящийся автомобильный мост на улице Фрунзе, который в будущем станет самостоятельным маршрутом. В финальной стадии находится разработка проекта путепровода в створе улицы Фрунзе, параллельно начались подготовительные работы для строительства объекта.

Новый путепровод в створе улицы Фрунзе станет частью современной транспортной инфраструктуры Заволжского района Твери. Это альтернативный проезд по «Горбатому» мосту. Путепровод обеспечит дополнительную транспортную доступность жилой застройки, а также медицинского кластера в Заволжье, включающего Областную клиническую больницу, Перинатальный центр и ДОКБ.