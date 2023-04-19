Москва, 19 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. США интересуются Запорожской АЭС (ЗАЭС) неслучайно, это подтверждает давнюю догадку о причастности американцев к ядерным разработкам на территории Украины и Запорожской области. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что минэнерго США предупредило Росатом о наличии на ЗАЭС «ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США». В обращении говорится о запрете российским специалистам просматривать хранящуюся на ЗАЭС информацию.

Политолог Фельдман заметил, что CNN считается неформальным рупором Демократической партии США и близка к соратникам президента Джо Байдена. Поэтому обнародование телеканалом обращения неслучайно и указывает на явный интерес американцев к зоне Запорожской АЭС.

«Такие «сливы» не бывают случайными. Это подтверждает, что Украина не без участия США создавала «грязную бомбу» или что-то более серьёзное. И, значит, там (на ЗАЭС. — Прим. ред.) есть нечто, представляющее для американцев особую ценность. И это необязательно могут быть военные объекты. США используют территории третьих стран, жизни жителей которых не представляют для них важности, для испытаний своих технологий», — отметил Фельдман.

Политолог заметил, что с момента обращения к Росатому до обнародования на CNN прошел месяц. Минэнерго США отправило письмо еще 17 марта 2023 года. По мнению Фельдмана, это может быть связано с озвученными планами украинцев о возможном контрнаступлении.

«Сейчас как раз идёт реклама так называемого контрнаступления. В качестве одного из направлений называли север Запорожской области. В случае, если эта область вернется под украинский контроль, США, вероятно, станут более сговорчивыми с властями Украины», — предположил политолог.

В конце октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил об угрозе применения Киевом «грязной бомбы». Отмечалось, что целью провокации в том числе было желание обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения.