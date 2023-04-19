* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Прокуратура Петербурга направила в суд дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти

Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM В отношении журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заочно приговорённого к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России, возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга 19 апреля.

Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Photoagency Interpress/Global Look Press

«Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга выявила факт размещения… записи, содержащей признаки возбуждения ненависти либо вражды… в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что после проверки по материалам прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга было возбуждено дело об административном правонарушении. Дело уже передали в суд для рассмотрения.

Басманный суд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии общего режима. Суд признал Невзорова виновным по делу о распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации. Также журналисту на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.