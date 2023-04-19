Москва, , 12:14 — REGNUM Уже в ближайшее время Минобрнауки переработает перечни специальностей высшего образования. Об этом 19 апреля на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что очевидность «переосмысления и пересмотра» списка специальностей и направлений уже назрела.

«Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 ещё года, мы прорабатывали его вместе с вами, утвердили, этот перечень должен был бы вступить в 2024 году. Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда», ― указал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет. Он подчеркнул, что в системе высшего образования назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в различных сферах.

Российский лидер отметил, что в этой сфере необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. Так, по его словам, в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Читайте ранее в этом сюжете: В России появился навигатор по вузам с педагогическими специальностями