Пекин, 19 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Китайские власти поддерживают стремление стран Евросоюза способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине, заявил на брифинге 19 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Вопрос был поднят в Пекине после известия о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона предложить соответствующий мирный план. По мнению китайского дипломата, в своём желании к возобновлению переговорного процесса страны Европы руководствуются собственными основополагающими и долгосрочными интересами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

О том, что французский президент намерен обратиться к Китаю с планом, призванным разрешить конфликт на Украине дипломатическим путём, 18 апреля известило агентство Bloomberg. Сообщается, что речь идёт о создании некой структуры, которую было бы возможно использовать в качестве основы для будущих переговоров уже летом 2023 года. При этом Киеву будут предоставлены все возможные долгосрочные гарантии безопасности. Вместе с тем о том, что Кремлю ничего не известно о существовании французского мирного плана заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За основу урегулирования украинского конфликта может быть взят китайский мирный план, заявил по итогам личной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином 21 марта в Москве президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия всегда открыта для переговорного процесса.

Пока Восток говорит о важности мира, американские эксперты предложили Западу новую стратегию по Украине. Главы влиятельного Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан призывают к резкому наращиванию военных поставок Киеву «для последнего решительного контрнаступления и затем сворачивании активной фазы вопреки любым желаниям украинской власти». При этом текущие потери украинской армии авторы оценивают в 100 тыс. человек.