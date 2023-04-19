МВД: автовладельцы не будут оштрафованы за портреты героев войны на «Бессмертном полку»

Москва, , 12:11 — REGNUM Автовладельцев не будут штрафовать за портреты героев войны на «Бессмертном полку», установленные на автомобилях, сообщили в пресс-службе МВД России.

В сообщении говорится, что принять участие в акции «Бессмертный полк» могут все желающие. Они могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат, как уточнили в МВД, позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю.

«К акции могут присоединиться и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо самого портрета МВД разрешило размещать фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.