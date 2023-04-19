Москва, 19 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Автовладельцев не будут штрафовать за портреты героев войны на «Бессмертном полку», установленные на автомобилях, сообщили в пресс-службе МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением», — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что принять участие в акции «Бессмертный полк» могут все желающие. Они могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат, как уточнили в МВД, позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю.

«К акции могут присоединиться и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которая порекомендовала размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стеклах с внутренней стороны.

Помимо самого портрета МВД разрешило размещать фото орденов и медалей ветерана, а также историю его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

Как сообщало 18 апреля ИА REGNUM, традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в этом году не будет. В регионах пройдут альтернативные мероприятия. В Госдуме уточнили, что всем желающим предлагается разместить фотографии родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

В ходе брифинга 18 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Владимира Путина в шествии в этом году остаётся открытым. Песков подчеркнул, что альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами.

Шествие «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. 9 мая потомки победителей ежегодно выходят на улицы городов и сёл с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.