Киев, 19 апреля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Командование 68-й отдельной егерской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в соцсетях официально подтвердило гибель в зоне проведения спецоперации экс-депутата Верховной рады Олега Барны. Об этом сообщило издание «Общественное».

Zuma/TASS Олег Барна

При этом отмечается, что в настоящее время официально он числится пропавшим без вести. Забрать его с поля боя пока не представляется возможным.

«Официально погибшим его не считают, однако всё указывает на то, что он погиб», ― заявил пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бывший народный депутат Украины Олег Барна убит в зоне проведения специальной военной операции, 18 апреля сообщил спикер Объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

Известно, что бывший народный депутат Украины 8-го созыва Олег Барна пошёл воевать с начала СВО. Его ликвидировала российская армия на херсонском направлении, предположительно, 17 апреля.

Барна «прославился» на всю Украину, когда в 2015 году пытался вынести с трибуны Верховной рады тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.