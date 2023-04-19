Комитет Госдумы одобрил законопроект о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья

Москва, , 12:08 — REGNUM Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 19 апреля одобрил принятие в первом чтении законопроект правительства о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья.

Как сообщает РИА Новости, в законопроекте предлагается реализовывать жильё, поступившее в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения или в отношении которого не представлены подтверждающие его приобретение на законные доходы в соответствии с законодательством о приватизации, сведения только путём продажи на аукционах.

В документе точняется, что это будет касаться жилья, рыночная стоимость которого на вторичном рынке в два и более раза превышает денежную сумму, которая определена исходя из размера общей площади такого помещения, умноженной на местный показатель средней цены одного квадратного метра. Последний рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем каждый квартал.

«Более дешевые квартиры — они, как и сейчас, будут оставаться и поступать в соцнайм через местные органы власти», — пояснил в ходе заседания комитета заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Также законопроект предусматривает, что его положения будут распространяться на жильё, поступившее в жилфонд России после даты вступления его в силу, и на те, которые поступили туда до этого, однако не были предоставлены для проживания гражданам по договорам социального найма.

В настоящее время порядок и основания для возмездной реализации жилых помещений, который поступают в государственный жилфонд, отсутствуют, в то время как в составе имущества государственной казны числится значительный объём жилых помещений, обращённых в собственность государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду») подготовил законопроект, согласно которому граждане РФ, которые хранят наличные в рублях и валюте, общая сумма которых превышает 1 миллион рублей, должны сообщить об этом в налоговые органы и объяснить источник этих средств. В противном случае эти деньги предлагается конфисковать, а их держателя обязать выплатить штраф, в два раза превышающий конфискованную сумму.