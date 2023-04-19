Пермь, 10 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе 10 августа ожидается ненастье, сообщает ГУ МЧС по Прикамью.

(сс) maraisea Град

На территории края прогнозируют сильные ливни, крупный град. При этом порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.

Согласно метеопрогнозу, ветреная дождливая погода с грозами сохранится и 11 августа.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.