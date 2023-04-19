Посол РФ: боевые действия в Судане имеют тенденцию к снижению интенсивности
Хартум, 19 апреля 2023, 12:07 — REGNUM Боевые действия в Судане имеют тенденцию к снижению интенсивности и локализации, распространяются уже не на всю столицу. Об этом заявил посол России.
Также по информации дипломата, аэропорт в столице Судана городе Хартум не работает, вокруг него сохраняется один из эпицентров боевых столкновений.
Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало. По словам посла, возможность эвакуации посольства РФ в Судане рассматривается, но сейчас куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно.
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