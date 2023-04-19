Советник Пушилина Гагин заявил о «малом бегстве» ВСУ из Артёмовска

Артемовск, , 12:03 — REGNUM У Вооружённых сил Украины отсутствует согласованное отступление из города Артёмовска, сообщил советник временно исполняющего главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» 19 апреля.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не готов сказать, что противник отступает. Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство…» — заявил Гагин, почеркнув, что согласованного отступления ВСУ из города пока не наблюдается.

По словам Яна Гагина, на сегодняшний день под контролем российских бойцов находится около 90% Артёмовска, а вопрос о взятии города «должен быть решён» в течение ближайшего времени. Советник Пушилина уточнил, что российская артиллерия контролирует все ведущие населённые пункты дороги.

Ранее российские военные штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артёмовске. Здание фабрики служило для подразделений Вооружённых сил Украины мощным укрепрайоном, который удалось взять благодаря плотному огню.