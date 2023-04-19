Советник Пушилина заявил о «малом бегстве» ВСУ из Артёмовска
Советник Пушилина Гагин заявил о «малом бегстве» ВСУ из Артёмовска
ДНР, 19 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. У Вооружённых сил Украины отсутствует согласованное отступление из города Артёмовска, сообщил советник временно исполняющего главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» 19 апреля.
«Я не готов сказать, что противник отступает. Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство…» — заявил Гагин, почеркнув, что согласованного отступления ВСУ из города пока не наблюдается.
По словам Яна Гагина, на сегодняшний день под контролем российских бойцов находится около 90% Артёмовска, а вопрос о взятии города «должен быть решён» в течение ближайшего времени. Советник Пушилина уточнил, что российская артиллерия контролирует все ведущие населённые пункты дороги.
Ранее российские военные штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артёмовске. Здание фабрики служило для подразделений Вооружённых сил Украины мощным укрепрайоном, который удалось взять благодаря плотному огню.