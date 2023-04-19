МИД Китая поддержал стремление Европы способствовать мирным переговорам по Украине

Пекин, , 11:46 — REGNUM Власти Китая поддерживают желание европейских стран способствовать возобновлению мирных переговоров по Украине в кратчайшие сроки. Об этом 19 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Министерство иностранных дел КНР

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [хотят] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]», — сказал он в ответ на вопрос о том, каким образом в Пекине оценивают сообщения о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона предложить план по возобновлению мирных переговоров по Украине.

Ван Вэньбинь напомнил, что в ходе визита французского лидера в Пекин он обменялся мнениями с председателем КНР Си Цзиньпином по этому вопросу. При этом китайский дипломат уточнил, что власти КНР являются сторонниками создания «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе».

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Макрон собирается обратиться к Китаю с планом по разрешению конфликта на Украине дипломатическим путём.

Уточнялось, что французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести переговоры с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И по созданию структуры, которую было бы можно использовать для будущих переговоров.

Позднее 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя эти сообщения, что Кремлю ничего не известно о существовании французского плана по урегулированию на Украине. Он уточнил, что российская сторона ничего не получала от Франции по этому поводу.