Пекин, 19 апреля 2023, 11:46 — REGNUM Власти Китая поддерживают желание европейских стран способствовать возобновлению мирных переговоров по Украине в кратчайшие сроки. Об этом 19 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь
Министерство иностранных дел КНР

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [хотят] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]», — сказал он в ответ на вопрос о том, каким образом в Пекине оценивают сообщения о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона предложить план по возобновлению мирных переговоров по Украине.

Ван Вэньбинь напомнил, что в ходе визита французского лидера в Пекин он обменялся мнениями с председателем КНР Си Цзиньпином по этому вопросу. При этом китайский дипломат уточнил, что власти КНР являются сторонниками создания «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе».

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Макрон собирается обратиться к Китаю с планом по разрешению конфликта на Украине дипломатическим путём.

Уточнялось, что французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести переговоры с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И по созданию структуры, которую было бы можно использовать для будущих переговоров.

Позднее 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя эти сообщения, что Кремлю ничего не известно о существовании французского плана по урегулированию на Украине. Он уточнил, что российская сторона ничего не получала от Франции по этому поводу.