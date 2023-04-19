МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова из-за приветствия главы Татарстана

Молдавия, , 11:46 — REGNUM МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова, сообщил 19 апреля Sputnik.

Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов © Александр Связин/Sputnik/РИА Новости

По уточненной информации, российский посол прибыл в аэропорт Кишинёва, когда туда прибыл самолет с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, которому запретили въезд в страну.

«Этим посол продемонстрировал ненадлежащее поведение», — заявили в молдавском МИД.

Кроме того, власти Молдавии планируют запретить двум сотрудникам российского посольства доступ в аэропорт Кишинёва из-за того, что дипломаты приезжали встречать главу Татарстана. Власти сочли это поведение «ненадлежащим».

При этом власти отметили, что глава Татарстана не внесён в чёрный список. Рустама Минниханова не впустили в Молдавию просто потому, что «была не ясна причина его приезда».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов. Уточняется, что главе Татарстана даже не дали выйти из самолета в аэропорту Кишинёва. Ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде.