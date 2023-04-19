Балашиха, Московская область, 19 апреля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Тело трёхлетней девочки, которая считалась пропавшей после падения её матери из окна многоэтажного дома в Балашихе (Московская область), обнаружили под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда этого дома. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Главного следственного управления подмосковного СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В ходе детального осмотра места падения женщины в городе Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, малолетний ребёнок выпал из окна квартиры вместе с матерью. На месте обнаружения тела продолжают работать следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 апреля следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи трёхлетней девочки в Балашихе после того, как её мать погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Тело матери ребёнка нашли утром 19 апреля под окнами многоэтажками. На теле погибшей были обнаружены характерные для падения с высоты травмы.