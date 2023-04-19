Москва, , 11:48 — REGNUM В больницу в центре Москвы обратилась женщина, у которой диагностировали разрыв глотки. Пациентка объяснила врачам, что получила такую серьёзную травму в результате самолечения. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

13 апреля в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова обратилась 40-летняя москвичка. Врачи диагностировали у женщины серьёзные повреждения горла. Медикам пациентка объяснила, что получила такие травмы, когда самостоятельно пыталась вправить себе вывих челюсти. Женщину госпитализировали.

«В хирургическое отделение поступила 40-летняя жительница Москвы с диагнозом разрыв задней стенки глотки, эмфизема лёгких», — рассказал собеседник агентства.

Врачи сообщили о необычных травмах пациентки в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что на сына певца Дидюли в московском ресторане упал холодильник. Он получил телесные повреждения и обратился в больницу.