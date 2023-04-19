Экс-премьер Украины Азаров: госдолг страны к концу года достигнет максимума в $173 млрд

Киев, , 11:51 — REGNUM В концу года госдолг Украины в очередной раз обновит максимум, достигнув величины в $173 млрд, написал 19 апреля бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Национальный банк Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«В абсолютных цифрах общий объём госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен — 173 миллиарда долларов», — сообщил Азаров.

Напомнив, что Запад не даёт Киеву денег безвозмездно, а кредитует Украину, он подчеркнул, что долги придётся рано или поздно возвращать, несмотря на предоставленную отсрочку.

По оценке Азарова, госдолг Украины составляет 120% ВВП, с учётом того, что Запад финансирует экономику. Однако если взглянуть «на чисто наши доходы, то выйдет долг в 300%».

«С ростом долгов растут и траты Украины на обслуживание долга. В текущем году они вырастут вдвое», — сообщил экс-премьер.

По состоянию на конце ноября прошлого года госдолг Украины составил $107,46 млрд. На начало марта показатель достиг $116 млрд.

Азаров накануне, 18 апреля, заявил, что внешний долг Украины составляет $120-130 млрд. Пока выплачивать долги никакой возможности у страны нет, но даже если бы она появилась, на благосостоянии жителей, которым приходится буквально выживать, это не сказалось бы.