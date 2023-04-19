Глава МВД Турции Сойлу: весь мир ненавидит США, а Европа стала пешкой

Анкара, , 11:24 — REGNUM Весь мир ненавидит США, они теряют репутацию, а страны Европы стали их пешкой. Об этом, как сообщила газета Aydınlık, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу во время встречи с молодежью в Стамбуле.

«Европа — пешка Штатов», — сказал он.

При этом, турецкий политик пояснил, что европейские лидеры постоянно себя дискредитируют, а население Европы стареет.

«Не существует такого понятия, как Европа. Есть Америка», — сказал Сойлу.

Глава МВД Турции также сравнил Европу с поездом, который следует в колонне Америки.