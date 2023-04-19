Балашиха, Московская область, , 11:21 — REGNUM Тело трехлетней Полины Стрижак, ранее считавшейся пропавшей в Балашихе, нашли на козырьке многоэтажного дома. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, мать девочки, 39-летняя Наталья Стрижак, сначала выбросила ребёнка из окна, после чего выпрыгнула сама.

Ранее в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что по факту пропажи трёхлетней девочки в Балашихе возбуждено уголовное дело. Тело матери ребёнка было найдено утром 19 апреля под окнам многоэтажками. На теле женщины были обнаружены только травмы, характерные для падения с высоты.

Уточнялось, что Наталья Стрижак, приехавшая с ребёнком из Луганска к родственникам, страдала посттравматическим расстройством.